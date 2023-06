Lors de son passage en confé­rence de presse ce dimanche, quelques minutes après la victoire de Novak Djokovic en finale de Roland‐Garros, Goran Ivanisevic était natu­rel­le­ment en très grande forme. L’entraîneur croate est notam­ment revenu sur la fameuse demi‐finale face à Carlos Alcaraz où ce dernier a fini par céder à cause de grosses crampes liées à la tension de la rencontre.

« Avant la demi‐finale, beau­coup de gens disaient qu’Alcaraz était le favori, mais vous ne pouvez pas dire cela. Le gars a disputé 33 finales de Grand Chelem, en a remporté 22. Carlos est incroyable, je l’adore, et il va gagner je ne sais combien de Grand Chelem, mais on ne pouvait pas dire qu’il était le favori. Oui, il a mieux joué avant Roland‐Garros, mais c’est un Grand Chelem, il y a les nerfs… Voyez ce qui lui est arrivé dans le troi­sième set (les crampes). Et Novak le sait et il attend. Comme Andy Roddick l’a dit, Novak prend vos jambes, puis votre âme, creuse votre tombe et vous êtes mort. Bye bye. (Rires) », a déclaré le coach du numéro 1 mondial qui a cepen­dant oublié de préciser que Novak Djokovic lui‐même dési­gnait l’Espagnol comme le favori du tournoi.