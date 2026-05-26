Blessé au poignet, absent à Roland‐Garros, où il est double tenant du titre, et d’ores et déjà forfait pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet), Carlos Alcaraz prend son mal en patience.

À l’oc­ca­sion de l’évé­né­ment « Princesa de Girona CongresFest », orga­nisé à Murcie par la une fonda­tion liée à la famille royale espa­gnole et dédiée au soutien des jeunes talents, l’Espagnol a pris la parole.

Le numéro mondial espa­gnol a reconnu suivre atten­ti­ve­ment les perfor­mances de ses rivaux, tout en affi­chant une vraie confiance pour la suite de sa carrière.

« Je regarde les résul­tats depuis chez moi, je vois mes adver­saires s’affronter, les tour­nois auxquels j’aimerais pouvoir parti­ciper… Mais tout arrive pour une raison. Je crois que c’est le destin, et que la vie me réserve quelque chose de spécial à mon retour, quelque chose de magni­fique », a déclaré Alcaraz dans des propos relayés par Punto de Break.