Blessé au poignet, absent à Roland‐Garros, où il est double tenant du titre, et d’ores et déjà forfait pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet), Carlos Alcaraz prend son mal en patience.
À l’occasion de l’événément « Princesa de Girona CongresFest », organisé à Murcie par la une fondation liée à la famille royale espagnole et dédiée au soutien des jeunes talents, l’Espagnol a pris la parole.
Le numéro mondial espagnol a reconnu suivre attentivement les performances de ses rivaux, tout en affichant une vraie confiance pour la suite de sa carrière.
« Je regarde les résultats depuis chez moi, je vois mes adversaires s’affronter, les tournois auxquels j’aimerais pouvoir participer… Mais tout arrive pour une raison. Je crois que c’est le destin, et que la vie me réserve quelque chose de spécial à mon retour, quelque chose de magnifique », a déclaré Alcaraz dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le mardi 26 mai 2026 à 18:18