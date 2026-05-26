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Grand absent, Carlos Alcaraz prend la parole : « Je crois que c’est le destin, et que la vie me réserve quelque chose de spécial à mon retour, quelque chose de magnifique »

Par
Baptiste Mulatier
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Blessé au poignet, absent à Roland‐Garros, où il est double tenant du titre, et d’ores et déjà forfait pour Wimbledon (29 juin au 12 juillet), Carlos Alcaraz prend son mal en patience. 

À l’oc­ca­sion de l’évé­né­ment « Princesa de Girona CongresFest », orga­nisé à Murcie par la une fonda­tion liée à la famille royale espa­gnole et dédiée au soutien des jeunes talents, l’Espagnol a pris la parole. 

Le numéro mondial espa­gnol a reconnu suivre atten­ti­ve­ment les perfor­mances de ses rivaux, tout en affi­chant une vraie confiance pour la suite de sa carrière.

« Je regarde les résul­tats depuis chez moi, je vois mes adver­saires s’affronter, les tour­nois auxquels j’aimerais pouvoir parti­ciper… Mais tout arrive pour une raison. Je crois que c’est le destin, et que la vie me réserve quelque chose de spécial à mon retour, quelque chose de magni­fique », a déclaré Alcaraz dans des propos relayés par Punto de Break.

Publié le mardi 26 mai 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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