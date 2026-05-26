Considéré comme l’un des plus grands espoirs du tennis fran­çais, Moïse Kouame se souviendra long­temps de son tout premier match dans le grand tableau de Roland‐Garros.

Invité par l’or­ga­ni­sa­tion, le joueur de 17 ans, 318e mondial, s’est offert Marin Cilic en trois sets au premier tour du Grand Chelem pari­sien ce mardi : 7–6(4), 6–2, 6–1.

La pépite trico­lore a d’abord arraché une première manche irres­pi­rable, en effa­çant notam­ment deux balles de set consé­cu­tives, avant de prendre tota­le­ment le contrôle de la rencontre face au vain­queur de l’US Open 2014, rapi­de­ment dépassé et physi­que­ment émoussé.

Coaché par Richard Gasquet, présent dans son box, Kouame a impres­sionné par sa matu­rité, sa soli­dité mentale et des qualités athlé­tiques déjà remar­quables à son âge.

Il pour­suit sa route à Paris où il affron­tera Cameron Norrie (24e mondial) ou Daniel Vallejo (71e mondial) au deuxième tour.