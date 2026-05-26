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Grande première pour Moïse Kouamé, tombeur d’un vain­queur en Grand Chelem

Par
Baptiste Mulatier
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Considéré comme l’un des plus grands espoirs du tennis fran­çais, Moïse Kouame se souviendra long­temps de son tout premier match dans le grand tableau de Roland‐Garros.

Invité par l’or­ga­ni­sa­tion, le joueur de 17 ans, 318e mondial, s’est offert Marin Cilic en trois sets au premier tour du Grand Chelem pari­sien ce mardi : 7–6(4), 6–2, 6–1.

La pépite trico­lore a d’abord arraché une première manche irres­pi­rable, en effa­çant notam­ment deux balles de set consé­cu­tives, avant de prendre tota­le­ment le contrôle de la rencontre face au vain­queur de l’US Open 2014, rapi­de­ment dépassé et physi­que­ment émoussé.

Coaché par Richard Gasquet, présent dans son box, Kouame a impres­sionné par sa matu­rité, sa soli­dité mentale et des qualités athlé­tiques déjà remar­quables à son âge.

Il pour­suit sa route à Paris où il affron­tera Cameron Norrie (24e mondial) ou Daniel Vallejo (71e mondial) au deuxième tour.

Publié le mardi 26 mai 2026 à 13:49

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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