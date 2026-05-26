Considéré comme l’un des plus grands espoirs du tennis français, Moïse Kouame se souviendra longtemps de son tout premier match dans le grand tableau de Roland‐Garros.
Invité par l’organisation, le joueur de 17 ans, 318e mondial, s’est offert Marin Cilic en trois sets au premier tour du Grand Chelem parisien ce mardi : 7–6(4), 6–2, 6–1.
La pépite tricolore a d’abord arraché une première manche irrespirable, en effaçant notamment deux balles de set consécutives, avant de prendre totalement le contrôle de la rencontre face au vainqueur de l’US Open 2014, rapidement dépassé et physiquement émoussé.
Coaché par Richard Gasquet, présent dans son box, Kouame a impressionné par sa maturité, sa solidité mentale et des qualités athlétiques déjà remarquables à son âge.
Il poursuit sa route à Paris où il affrontera Cameron Norrie (24e mondial) ou Daniel Vallejo (71e mondial) au deuxième tour.
Publié le mardi 26 mai 2026 à 13:49