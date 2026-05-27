Accueil Roland Garros

Greg Rusedski : « Maintenant que Medvedev est éliminé, qui peut battre Jannik Sinner ? Il y en a peut‐être un… »

Par
Thomas S
-
350

Alors que la partie de tableau de Jannik Sinner, immense favori de cette édition 2026 de Roland‐Garros, s’est consi­dé­ra­ble­ment allégée avec l’éli­mi­na­tion surprise de Daniil Medvedev dès le premier tour, Greg Rusedski, dans le dernier épisode de son podcast, a tenté d’énu­mérer les joueurs capables de battre le numéro 1 mondial. Il y en a pas des masses…

« Personne en fond de court ne peut le battre. Donc, même si on le met en diffi­culté au service et au retour, deux de ses points forts, Il sera toujours au dessus sur chaque échange en fond de court. Et le seul joueur auquel on pense peut‐être, c’est Novak, mais Novak a trente‐neuf ans. Certes, sa façon de jouer et sa capa­cité à vaincre Joe au premier tour étaient impres­sion­nantes. Mais on ne peut pas comparer un jeune d’une ving­taine d’an­nées à un joueur de trente‐neuf ans. Il faut miser sur Sinner. Et main­te­nant que Medvedev est éliminé, qui peut le battre ? Je ne vois personne. Et le dernier joueur dont nous allons parler est proba­ble­ment Sascha Zverev. Mais il n’a pas brillé face à Sinner lors de leurs dernières confron­ta­tions. Il semble donc fort probable que Sinner remporte le tournoi, mais c’est une chose de le dire, c’en est une autre de le faire. Et il doit encore gagner six matchs. C’est le seul Grand Chelem qu’il n’a pas encore remporté. »

Publié le mercredi 27 mai 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥