Alors que la partie de tableau de Jannik Sinner, immense favori de cette édition 2026 de Roland‐Garros, s’est consi­dé­ra­ble­ment allégée avec l’éli­mi­na­tion surprise de Daniil Medvedev dès le premier tour, Greg Rusedski, dans le dernier épisode de son podcast, a tenté d’énu­mérer les joueurs capables de battre le numéro 1 mondial. Il y en a pas des masses…

« Personne en fond de court ne peut le battre. Donc, même si on le met en diffi­culté au service et au retour, deux de ses points forts, Il sera toujours au dessus sur chaque échange en fond de court. Et le seul joueur auquel on pense peut‐être, c’est Novak, mais Novak a trente‐neuf ans. Certes, sa façon de jouer et sa capa­cité à vaincre Joe au premier tour étaient impres­sion­nantes. Mais on ne peut pas comparer un jeune d’une ving­taine d’an­nées à un joueur de trente‐neuf ans. Il faut miser sur Sinner. Et main­te­nant que Medvedev est éliminé, qui peut le battre ? Je ne vois personne. Et le dernier joueur dont nous allons parler est proba­ble­ment Sascha Zverev. Mais il n’a pas brillé face à Sinner lors de leurs dernières confron­ta­tions. Il semble donc fort probable que Sinner remporte le tournoi, mais c’est une chose de le dire, c’en est une autre de le faire. Et il doit encore gagner six matchs. C’est le seul Grand Chelem qu’il n’a pas encore remporté. »