Accueil Le blog de la rédac'

Grève des mots au bout de 15 minutes, le cynisme des stars du circuit est un petit poème…

Par
Laurent Trupiano
-
425

On ne connaitra jamais l’iden­tité du fron­deur qui a su mobi­liser ses collègues autour de l’idée de péna­liser les médias en deman­dant à ses disciples d’ar­rêter de répondre aux ques­tions lors du média day au bout de 15 minutes.

Pour dire la vérité, pour y être présent assez souvent, cela va arranger quelques cham­pions qui sont fina­le­ment assez faibles dans cet exer­cice imposé. 

Si Djokovic est capable de faire une réponse de 900 secondes sans problème, il est presque tout seul. Ce n’est pas Jannik qui enfonce souvent des portes ouvertes avec un discours policé qui dira le contraire.

Il y a donc dans cette action une pointe de cynisme car ce sont les stars qui font preuve d’un manque de géné­ro­sité alors qu’ils expliquent que leur démarche est dicté par l’idée de vouloir partager au maximum le gâteau avec tout l’éco­sys­tème du tennis et notam­ment avec les forçats du circuit.

On imagine que ce ne sera pas la seule « action » qui va avoir lieu durant cette quinzaine. 

Si j’étais l’hor­loger offi­ciel du tournoi, j’aurai vite signer un nouveau deal pour placer un gros chro­no­mètre en salle de presse…tic, tac, tic, tac..

Publié le jeudi 21 mai 2026 à 10:50

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥