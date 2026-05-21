On ne connaitra jamais l’identité du frondeur qui a su mobiliser ses collègues autour de l’idée de pénaliser les médias en demandant à ses disciples d’arrêter de répondre aux questions lors du média day au bout de 15 minutes.
Pour dire la vérité, pour y être présent assez souvent, cela va arranger quelques champions qui sont finalement assez faibles dans cet exercice imposé.
Si Djokovic est capable de faire une réponse de 900 secondes sans problème, il est presque tout seul. Ce n’est pas Jannik qui enfonce souvent des portes ouvertes avec un discours policé qui dira le contraire.
Il y a donc dans cette action une pointe de cynisme car ce sont les stars qui font preuve d’un manque de générosité alors qu’ils expliquent que leur démarche est dicté par l’idée de vouloir partager au maximum le gâteau avec tout l’écosystème du tennis et notamment avec les forçats du circuit.
On imagine que ce ne sera pas la seule « action » qui va avoir lieu durant cette quinzaine.
Si j’étais l’horloger officiel du tournoi, j’aurai vite signer un nouveau deal pour placer un gros chronomètre en salle de presse…tic, tac, tic, tac..
Publié le jeudi 21 mai 2026 à 10:50