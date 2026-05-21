On ne connaitra jamais l’iden­tité du fron­deur qui a su mobi­liser ses collègues autour de l’idée de péna­liser les médias en deman­dant à ses disciples d’ar­rêter de répondre aux ques­tions lors du média day au bout de 15 minutes.

Pour dire la vérité, pour y être présent assez souvent, cela va arranger quelques cham­pions qui sont fina­le­ment assez faibles dans cet exer­cice imposé.

Si Djokovic est capable de faire une réponse de 900 secondes sans problème, il est presque tout seul. Ce n’est pas Jannik qui enfonce souvent des portes ouvertes avec un discours policé qui dira le contraire.

Il y a donc dans cette action une pointe de cynisme car ce sont les stars qui font preuve d’un manque de géné­ro­sité alors qu’ils expliquent que leur démarche est dicté par l’idée de vouloir partager au maximum le gâteau avec tout l’éco­sys­tème du tennis et notam­ment avec les forçats du circuit.

On imagine que ce ne sera pas la seule « action » qui va avoir lieu durant cette quinzaine.

Si j’étais l’hor­loger offi­ciel du tournoi, j’aurai vite signer un nouveau deal pour placer un gros chro­no­mètre en salle de presse…tic, tac, tic, tac..