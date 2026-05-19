La fin de carrière de Grigor Dimitrov est vraiment en train de tourner au vinaigre.
Alors qu’il n’était qu’à un petit un set de s’offrir le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, en huitièmes de finale de Wimbledon, il y a 10 mois, en pratiquant un tennis de toute beauté, le Bulgare a vu son corps le lâcher de manière très cruelle.
Depuis, c’est une interminable descente aux enfers avec seulement trois matchs remportés pour 11 défaites, tous tournois confondus.
Engagé ce mardi au premier tour des qualifications de Roland‐Garros, celui qui est redescendu à la 170e place mondiale et qui n’avait plus manqué un grand tableau d’un tournoi du Grand Chelem depuis 2010 (hors Covid et blessure) s’est malheureusement incliné au super tie‐break face au Portugais, Jaime Faria (117e) : 3–6, 7–5, 7–6(6) en 2h50 de jeu.
#RolandGarros | 🇧🇬 Grigor Dimitrov tombe après une belle lutte face à Jaime Faria !— francetvsport (@francetvsport) May 19, 2026
La tête de série numéro 10 des qualifications sera au rendez‐vous du deuxième tour 🇵🇹
📺 Tous les matchs en direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/uaej3nw3wf
Une défaite qui risque de faire très mal pour le joueur de 35 ans qui va maintenant devoir déjà se tourner vers la saison sur herbe où il jouera encore très gros avant de retrouver le gazon maudit du All England Club où il défendra pas moins de 200 points.
Publié le mardi 19 mai 2026 à 16:16