La fin de carrière de Grigor Dimitrov est vrai­ment en train de tourner au vinaigre.

Alors qu’il n’était qu’à un petit un set de s’of­frir le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, en huitièmes de finale de Wimbledon, il y a 10 mois, en prati­quant un tennis de toute beauté, le Bulgare a vu son corps le lâcher de manière très cruelle.

Depuis, c’est une inter­mi­nable descente aux enfers avec seule­ment trois matchs remportés pour 11 défaites, tous tour­nois confondus.

Engagé ce mardi au premier tour des quali­fi­ca­tions de Roland‐Garros, celui qui est redes­cendu à la 170e place mondiale et qui n’avait plus manqué un grand tableau d’un tournoi du Grand Chelem depuis 2010 (hors Covid et bles­sure) s’est malheu­reu­se­ment incliné au super tie‐break face au Portugais, Jaime Faria (117e) : 3–6, 7–5, 7–6(6) en 2h50 de jeu.

#RolandGarros | 🇧🇬 Grigor Dimitrov tombe après une belle lutte face à Jaime Faria !



La tête de série numéro 10 des quali­fi­ca­tions sera au rendez‐vous du deuxième tour 🇵🇹



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Une défaite qui risque de faire très mal pour le joueur de 35 ans qui va main­te­nant devoir déjà se tourner vers la saison sur herbe où il jouera encore très gros avant de retrouver le gazon maudit du All England Club où il défendra pas moins de 200 points.