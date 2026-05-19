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Grigor Dimitrov, c’est terrible…

Par
Thomas S
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Tennis : Rolex Monte Carlo Masters 2025 - Atp -

La fin de carrière de Grigor Dimitrov est vrai­ment en train de tourner au vinaigre. 

Alors qu’il n’était qu’à un petit un set de s’of­frir le numéro 1 mondial, Jannik Sinner, en huitièmes de finale de Wimbledon, il y a 10 mois, en prati­quant un tennis de toute beauté, le Bulgare a vu son corps le lâcher de manière très cruelle.

Depuis, c’est une inter­mi­nable descente aux enfers avec seule­ment trois matchs remportés pour 11 défaites, tous tour­nois confondus. 

Engagé ce mardi au premier tour des quali­fi­ca­tions de Roland‐Garros, celui qui est redes­cendu à la 170e place mondiale et qui n’avait plus manqué un grand tableau d’un tournoi du Grand Chelem depuis 2010 (hors Covid et bles­sure) s’est malheu­reu­se­ment incliné au super tie‐break face au Portugais, Jaime Faria (117e) : 3–6, 7–5, 7–6(6) en 2h50 de jeu.

Une défaite qui risque de faire très mal pour le joueur de 35 ans qui va main­te­nant devoir déjà se tourner vers la saison sur herbe où il jouera encore très gros avant de retrouver le gazon maudit du All England Club où il défendra pas moins de 200 points. 

Publié le mardi 19 mai 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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