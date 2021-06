Consultant pour France Télévision sur toute la quin­zaine, Sébastien Grosjean est visi­ble­ment parti à la pêche aux infor­ma­tions ces dernières heures. Invité à s’ex­primer par Laurent Luyat sur le cas Novak Djokovic sur la fameuse terrasse France TV sur le court Philippe‐Chatrier, l’an­cien 4e joueur mondial a reconnu que le numéro 1 mondial se mettait une énorme pres­sion avant d’af­fronter Rafael Nadal en demi‐finales ce vendredi.

« Vous qui êtes au courant de tout, il est dans un état Djokovic… », a demandé Luyat à Grosjean. « Il est très nerveux. Depuis trois, quatre jours, il est désa­gréable avec son entou­rage, il se met une pres­sion supplé­men­taire parce que Nadal est son plus grand rival, parce que c’est Roland‐Garros, il vit pour écrire l’his­toire de notre sport et c’est vrai qu’il ressent cette pres­sion, peut‐être plus que Rafael Nadal », a répondu Grosjean, ce qui expli­que­rait en partie la réac­tion du Serbe après sa victoire sur Matteo Berrettini en quarts de finale.