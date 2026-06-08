Lors de la finale de Roland‐Garros entre Alexander Zverev et Flavio Cobolli, une scène pour le moins inhabituelle a suscité l’incompréhension de plusieurs observateurs, alors que l’Allemand semblait éprouver des difficultés physiques.
Après avoir réussi le debreak pour revenir à 5–5 dans le quatrième set, le numéro 3 mondial a reçu l’assistance inattendue de son ami et partenaire de double, le Brésilien Marcelo Melo. Ce dernier a quitté sa place dans la box en tribunes pour descendre au bord du court et lui remettre des médicaments.
Une intervention qui n’a pas manqué de faire réagir Jim Courier. « C’est du jamais vu pour moi. Je n’ai jamais vu un joueur être autorisé à interagir de cette manière avec un autre joueur pendant un match. Marcelo Melo ne fait pas partie du personnel médical », a souligné l’ancien numéro 1 mondial et consultant pour TNT Sports, dans des propos relayés par Tennis Head.
Le plus surprenant reste peut‐être l’absence totale de réaction de l’arbitre de chaise, qui n’est même pas intervenu…
Publié le lundi 8 juin 2026 à 15:09