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Grosse incom­pré­hen­sion de Jim Courier autour de Zverev : « Je n’ai jamais vu un joueur être auto­risé à faire ça »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors de la finale de Roland‐Garros entre Alexander Zverev et Flavio Cobolli, une scène pour le moins inha­bi­tuelle a suscité l’in­com­pré­hen­sion de plusieurs obser­va­teurs, alors que l’Allemand semblait éprouver des diffi­cultés physiques.

Après avoir réussi le debreak pour revenir à 5–5 dans le quatrième set, le numéro 3 mondial a reçu l’as­sis­tance inat­tendue de son ami et parte­naire de double, le Brésilien Marcelo Melo. Ce dernier a quitté sa place dans la box en tribunes pour descendre au bord du court et lui remettre des médicaments.

Une inter­ven­tion qui n’a pas manqué de faire réagir Jim Courier. « C’est du jamais vu pour moi. Je n’ai jamais vu un joueur être auto­risé à inter­agir de cette manière avec un autre joueur pendant un match. Marcelo Melo ne fait pas partie du personnel médical », a souligné l’an­cien numéro 1 mondial et consul­tant pour TNT Sports, dans des propos relayés par Tennis Head.

Le plus surpre­nant reste peut‐être l’ab­sence totale de réac­tion de l’ar­bitre de chaise, qui n’est même pas intervenu…

Publié le lundi 8 juin 2026 à 15:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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