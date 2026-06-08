Lors de la finale de Roland‐Garros entre Alexander Zverev et Flavio Cobolli, une scène pour le moins inha­bi­tuelle a suscité l’in­com­pré­hen­sion de plusieurs obser­va­teurs, alors que l’Allemand semblait éprouver des diffi­cultés physiques.

Après avoir réussi le debreak pour revenir à 5–5 dans le quatrième set, le numéro 3 mondial a reçu l’as­sis­tance inat­tendue de son ami et parte­naire de double, le Brésilien Marcelo Melo. Ce dernier a quitté sa place dans la box en tribunes pour descendre au bord du court et lui remettre des médicaments.

An inter­es­ting moment as Alexander Zverev is handed a drink court side by Marcelo Melo before being hit with a time viola­tion 👀 pic.twitter.com/IxD7IUaGj6 — TNT Sports (@tntsports) June 7, 2026

Une inter­ven­tion qui n’a pas manqué de faire réagir Jim Courier. « C’est du jamais vu pour moi. Je n’ai jamais vu un joueur être auto­risé à inter­agir de cette manière avec un autre joueur pendant un match. Marcelo Melo ne fait pas partie du personnel médical », a souligné l’an­cien numéro 1 mondial et consul­tant pour TNT Sports, dans des propos relayés par Tennis Head.

Le plus surpre­nant reste peut‐être l’ab­sence totale de réac­tion de l’ar­bitre de chaise, qui n’est même pas intervenu…