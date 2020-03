Dans une interview téléphonique donnée au quotidien australien The Age, le joueur australien Sam Groth est parti dans un délire qui confirme bien à lui tout seul l’ambiance qu’il règne entre les différents acteurs du tennis : « La Fédération Française a toujours été proche de la Fédération Internationale et elle a vivement défendu le projet de la nouvelle Coupe Davis. Je pense donc qu’en choisissant cette date, elle a aussi choisi de nuire à la Laver Cup pour que cette compétition ne puisse pas prendre de l’ampleur et s’imposer comme un événement majeur du calendrier dans le futur. »



Des propos qui n’engagent que le géant australien mais il est évident que plus le calendrier avance et plus d’autres événements seront annulés et plus le choix tricolore sera décrié parce qu’il se pourrait bien qu’il soit gagnant.