Tombeur de Casper Ruud après avoir déjà éliminé Novak Djokovic, João Fonseca peut désormais se permettre de rêver dans ce Roland‐Garros 2026 de tous les possibles.
Coach du Brésilien de 19 ans depuis huit ans, Guilherme Teixeira a accordé une interview à L’Equipe dans laquelle il a évoqué la difficulté de gérer le succès face au Serbe.
« Le tennis est parfois injuste, parce que vous venez de battre un géant mais un nouveau défi vous attend à peine quarante‐huit heures plus tard. Quelle émotion de se retrouver sur le Chatrier, un court sur lequel on a regardé Guga Kuerten triompher plusieurs fois (1997, 2000, 2001). En plus, dimanche, il était là, au premier rang ! C’est fou à quel point les choses se sont accélérées. »
Pour une place dans le dernier carré, Joao Fonseca va désormais affronter le Tchèque Jakub Mensik, de seulement un an son aîné (20 ans).
Publié le mardi 2 juin 2026 à 12:24