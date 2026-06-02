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Guilherme Teixeira, coach de Joao Fonseca : « Le tennis est parfois injuste, parce que vous venez de battre un géant mais un nouveau défi vous attend tout de suite »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur de Casper Ruud après avoir déjà éliminé Novak Djokovic, João Fonseca peut désor­mais se permettre de rêver dans ce Roland‐Garros 2026 de tous les possibles.

Coach du Brésilien de 19 ans depuis huit ans, Guilherme Teixeira a accordé une inter­view à L’Equipe dans laquelle il a évoqué la diffi­culté de gérer le succès face au Serbe.

« Le tennis est parfois injuste, parce que vous venez de battre un géant mais un nouveau défi vous attend à peine quarante‐huit heures plus tard. Quelle émotion de se retrouver sur le Chatrier, un court sur lequel on a regardé Guga Kuerten triom­pher plusieurs fois (1997, 2000, 2001). En plus, dimanche, il était là, au premier rang ! C’est fou à quel point les choses se sont accélérées. »

Pour une place dans le dernier carré, Joao Fonseca va désor­mais affronter le Tchèque Jakub Mensik, de seule­ment un an son aîné (20 ans).

Publié le mardi 2 juin 2026 à 12:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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