Tombeur de Casper Ruud après avoir déjà éliminé Novak Djokovic, João Fonseca peut désor­mais se permettre de rêver dans ce Roland‐Garros 2026 de tous les possibles.

Coach du Brésilien de 19 ans depuis huit ans, Guilherme Teixeira a accordé une inter­view à L’Equipe dans laquelle il a évoqué la diffi­culté de gérer le succès face au Serbe.

« Le tennis est parfois injuste, parce que vous venez de battre un géant mais un nouveau défi vous attend à peine quarante‐huit heures plus tard. Quelle émotion de se retrouver sur le Chatrier, un court sur lequel on a regardé Guga Kuerten triom­pher plusieurs fois (1997, 2000, 2001). En plus, dimanche, il était là, au premier rang ! C’est fou à quel point les choses se sont accélérées. »

Pour une place dans le dernier carré, Joao Fonseca va désor­mais affronter le Tchèque Jakub Mensik, de seule­ment un an son aîné (20 ans).