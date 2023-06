Nous avons contacté Guillaume Peyre, ancien coach de Richard Gasquet et du Chypriote Marcos Baghdatis. Il a aussi travaillé avec le team Lagardère et l’aca­démie Mouratoglou. Guillaume est aujourd’hui toujours coach profes­sionnel. Il coache en Asie et reste un obser­va­teur attentif du circuit.

Il a bien voulu pour We Love Tennis faire une analyse du mal « français ».

Selon lui, il faut d’abord abso­lu­ment revenir sur l’échec des 4 nouveaux mous­que­taires en Grand Chelem pour comprendre la situa­tion actuelle.

« Ce qui ne fonc­tionne pas dans notre système, c’est la recherche de la très très haute perfor­mance. C’est là dessus que l’on est pas bon. Si l’on doit faire un vrai diag­nostic, on doit se poser la ques­tion de savoir pour­quoi Simon, Tsonga, Gasquet et Monfils n’ont pas gagné au moins un Grand Chelem. En fait est‐ce qu’un joueur comme Thiem a plus de talent qu’un Monfils, un Gasquet, un Tsonga ? Bien sûr que non mais il a quand même réussi à gagner un tournoi du Grand Chelem. Et quand j’en­tends que certains expliquent qu’ils ont joué à la même époque que Rafa, Djokovic, Federer, je leur dis que cela a été le cas aussi pour Wawrinka, mais il est arrivé à remporter trois titres en Grand Chelem »