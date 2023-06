Deuxième épisode de notre entre­tien avec Guillaume Peyre qui a été coach de Richard Gasquet, Marcos Baghdatis et qui a aussi travaillé au team Lagardère et à l’Académie Mouratoglou.

Nous avons centré notre entre­tien sur le mal fran­çais. Après avoir parlé de la géné­ra­tion des 4 Mousquetaires, Guillaume revient sur ce qu’il a vécu en tant que coach quand il avait pour mission de faire progresser Richard Gasquet.

« Dès que les gens réus­sissent, on nous explique que le père il est fou, la mère elle est folle, mais c’est souvent beau­coup fort. Dans un vrai projet de haute perfor­mance tout le monde est habité par atteindre les objec­tifs, il n’y a pas le choix. Nous, ils ont le choix. Cela ne passe pas la vitesse au dessus car ils ont le choix. Ils ont jamais rien payer pour leur tennis, c’est ça qui ne va pas. Comment peux‐tu déve­lopper un bon état d’es­prit si tout est du et payer et si on peut rien dire au joueur. Je me souviens que quand j’en­trai­nais Richard Gasquet, j’es­sayais de l’en­durcir mais fallait surtout pas être « méchant », fallait pas lui parler de certaines choses. Au lieu d’aller dans le dur, il ne fallait surtout pas bous­culer les habi­tudes. C’est l’entre soi qui règne en maitre en fait, heureu­se­ment qu’il y a les acadé­mies qui ont fait bouger un peu les lignes »