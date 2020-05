Très bel entretien dans L’Equipe Magazine ce samedi avec le Brésilien Gustavo Kuerten. Ce joueur atypique, charmant, joyeux, est né à Roland-Garros. Ses confidences sont des petits bijoux et lors de cette interview il se laisse aller facilement. Gustavo revient notamment sur l’amour que le public parisien lui a toujours donné. Pendant ce confinement, il a notamment eux l’occasion de revoir ses finales qui ont été rediffusées : « Çela m’apermis de bien observer la réaction des spectateurs dans les tribunes. Magique ! Ils étaient à fond derrière moi. C’est dingue de constater l’amour qu’il y avait entre nous. C’était la même chose contre Kafelnikov ou Ferrero en 2000, et déjà contre Muster en 1997 (au troisième tour, l’inconnu brésilien bat le vainqueur de l’édition 1995 en cinq sets alors qu’il est breaké 0-3 dans le dernier). C’est là que tout a commencé. Je ne sais pas pourquoi les Français ont toujours eu du respect, de la tendresse et même de la dévotion pour moi. Ils devaient aimer mon style et mon énergie. Je crois qu’on peut résumer tout ça en disant que c’était de l’amour avec un grand A. Le plus précieux, c’est que vingt ans après, il est toujours présent. Et réciproque.«

Cette formidable déclaration d’amour est juste le lever de rideau d’une autre en fin d’entretien encore plus belle : « Tous les ans, je ramène des petits souvenirs à la maison qui me rappellent Roland-Garros, mais ça va au-delà de ça. Je n’ai pas besoin d’y être pour ressentir cette magie. C’est presque spirituel. Aujourd’hui, ce que je ressens pour Roland, c’est comme ce qu’on peut ressentir pour un premier amour. Notre alliance a été tellement profonde : dès le début, nous avons construit quelque chose d’éternel. Je ne pense pas forcément à lui tous les jours, mais il est présent dans mon coeur en permanence. »