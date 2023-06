Le consul­tant de Prime Vidéo, lors du match de titan entre Alcaraz et Djokovic, y est allé de son petit coup de gueule envers le temps mort médical requis par le Serbe au milieu de la seconde manche.

Des propos un peu viru­lents donc, sur un sujet qui fait débat depuis belle lurette sur le tour…

« C’est quelque chose que je trouve un petit peu désa­gréable. Imaginons un autre sport où vous pouvez arrêter le match à votre guise, parce que vous estimez que vous être dans une mauvaise posture, que vous avez un petit bobo, que vous êtes fatigué. Et que ce soit pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons. On sait que des joueuses ont déjà demandé des médical time out qui ont duré 10 minutes et qui ont complè­te­ment cassé le rythme de la partie, pendant que celle ou celui qui mène au score doit attendre que Monsieur ou Madame se fasse traiter. Au niveau de l’équité spor­tive, je ne trouve pas cela bien. Imaginez une montée du Tour de France sur l’Alpe d’Huez, et le maillot jaune qui a une petite défaillance qui dit « j’ai un peu mal à mon genou, est‐ce que tout le monde peut s’ar­rêter 10 minutes que je me fasse soigner et on repart ». Non, on a 90 secondes pour se traiter, et si ça en prend 5 minutes, on peut avoir une sorte de péna­lité, que l’on laisse des points ou jeux à l’ad­ver­saire. Car sinon, c’est au détri­ment de celui qui à ce moment‐là est plutôt mieux. »