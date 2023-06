Consultant durant toute la quin­zaine pour Amazon Prime, Guy Forget s’est exprimé sur le troi­sième sacre d’Iga Swiatek à Roland‐Garros après seule­ment cinq éditions dispu­tées. Et l’an­cien direc­teur du tournoi a tenu à insister sur un certain lâcher prise de la Polonaise qui a enfin quitté sa fameuse casquette suite à cette finale remportée par Muchova.

« On sent pour Swiatek qu’il y a une sorte de lâcher prise au moment de la célé­bra­tion de cette victoire. Le match est la partie visible de l’ice­berg, il y a tout ce que ces joueuses vivent tout au long de l’année, à l’en­traî­ne­ment, sur les courts, dans les tour­nois qu’elles ont disputés depuis de nombreuses semaines, elles ont cravaché pour en arriver là. Et tout d’un coup, en l’es­pace d’une seule balle de match, c’est la déli­vrance, c’est le bonheur absolu. D’ailleurs, c’était chouette de voir Iga Swiatek sans sa casquette, dans les rues de Paris, maquillée, elle était jolie, elle était chouette. »