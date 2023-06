Ancien direc­teur du tournoi et désor­mais consul­tant pour Amazon Prime, Guy Forget, lors de la présen­ta­tion de la demi‐finale tant attendue entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, a révélé qu’il avait parlé à certains membres du staff du Serbe qui serait selon eux parti­cu­liè­re­ment nerveux.

« J’ai parlé avec certains membres très très proches de Novak Djokovic hier (jeudi) et ils ont hâte que ça se termine parce qu’il paraît qu’il est dans un état de nerf et de stress, qui est tout à fait normal car il connaît l’enjeu de ces deux prochains matchs. Il est dans un degré d’exi­gence, à quelle heure il dort, à quelle heure il mange, à quelle heure il fait ses soins… Quand son coup droit ne sort pas exac­te­ment comme il le voudrait, il se met dans un état épou­van­table. Il sait que aujourd’hui et peut‐être dans deux deux jours, il peut être au sommet de l’Everest. »