Interrogé par nos confrères de L’Equipe sur le situation liées au coronavirus, le directeur de Roland-Garros a été plutôt précis sur la suite des événements : « Forcément, les tournois programmés dans les semaines à venir sont tous exposés. Organisés à huis clos ? Cela poserait problème aussi. Est-ce que ce serait économiquement viable ? D’ici à Roland-Garros (24 mai au 7 juin), il reste du temps mais en même temps ça va arriver vite. Je pense, en priorité, à la santé des joueurs et des spectateurs. On va explorer toutes les possibilités mais, de toute façon, la décision ne reviendra pas à la Fédération Française. On suivra les recommandations. La grande inconnue du moment, c’est combien de temps ça va durer. »