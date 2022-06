Ancien direc­teur de Roland‐Garros et désor­mais consul­tant pour Prime Video, Guy Forget a été inter­rogé sur l’ex­ploit de Rafael Nadal qui compte désor­mais 14 Roland‐Garros dans son palmarès. Selon Guy, c’est tout simple­ment le plus grand accom­plis­se­ment dans toute l’histoire du sport.

« Pour moi, Rafael Nadal a réussi le plus grand exploit dans toute l’histoire du sport. Point barre. Il est au‐dessus d’Ali, Pelé ou Jordan. Essayez de trouver dans une disci­pline aussi popu­laire que le tennis, pas dans un sport qui a 25 licen­ciés dans le monde, un cham­pion qui est capable de gagner 14 fois le tournoi le plus dur de la planète, le truc le plus diffi­cile qui existe. Il n’y en a pas. On disait quand Borg a gagné six fois Roland‐Garros, c’est mons­trueux, personne ne fera mieux. Sampras a gagné 14 titres du Grand Chelem. Nadal a gagné 14 fois Roland‐Garros. C’est inimaginable. »