Depuis la terrasse de France Télévisions, où il assiste à la finale de Roland‐Garros entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, l’an­cien direc­teur du tournoi, Guy Forget, s’est dit tota­le­ment impres­sionné par le niveau de jeu.

« Je suis ravi car on se régale. C’est du bonheur. Minute par minute, on voit des points spec­ta­cu­laires. Quand on se souvient des victoires de Rafael Nadal ici, il déga­geait un tel senti­ment de puis­sance depuis le fond du court. Et là on a le même senti­ment avec les deux joueurs. Personne ne veut céder. Ils répondent du tac au tac. »