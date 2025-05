Alors qu’une fine pluie tombait et que le vent souf­flait parti­cu­liè­re­ment fort, Novak Djokovic a demandé la ferme­ture du toit du court Philippe‐Chatrier, à 3–2 dans le premier set de son entrée en lice face à Mackenzie McDonald, à Roland‐Garros.

Présent sur la terrasse de France Télévisions, l’ancien direc­teur du tournoi, Guy Forget, a tenu à apporter une mise au point importante.

« Il faut savoir qu’il y a un proto­cole. Novak ne peut pas, juste parce que ça l’arrange, demander à ce qu’on ferme le toit. On a centre, très très pointu, sous le central, pour surveiller les prévi­sions météo­ro­lo­giques. S’il s’agit d’une petite bruine passa­gère, qui s’arrête en cinq minutes, on ne va pas fermer le toit parce que ça arrange un joueur plutôt que l’autre. On joue un tournoi en extérieur. »

McDonald a fina­le­ment emboité le pas de Djokovic et les deux joueurs ont obtenu gain de cause à 5–3 dans la première manche.