Si tout le monde, dont Flavio Cobolli, a insisté sur le fait que toute la pression était sur les épaules d’Alexander Zverev avant la finale de Roland‐Garros entre l’Allemand et l’Italien, c’est bien ce dernier qui semble le plus tendu après l’issue de la première manche.
Sèchement battu 6 jeux à 1 en à peine 1h30 de jeu, Cobolli était stressé dès l’échauffement, comme l’a suggéré Guy Forget, consultant pour France Télévision.
« J’ai observé minutieusement son échauffement et il n’a pas tapé deux balles de suite à la même longueur ; bande du filet, faute, une longue, une court, une moyenne. Contrairement à Zverev, qui était beaucoup plus régulier. Et quand vous commencez une finale comme ça avec un peu d’appréhension, qu’est‐ce qu’il vous reste ? Vos sensations. Et celles de Cobolli, dès le début, elles ont été mauvaises et dès le début il perd son service avec des fautes grossières. Donc début de partie catastrophique pour lui. »
Publié le dimanche 7 juin 2026 à 16:12