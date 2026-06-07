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Guy Forget sur Cobolli, dépassé par Zverev dans le premier set : « C’est un début catas­tro­phique. J’ai observé minu­tieu­se­ment son échauf­fe­ment et il n’a pas tapé deux balles de suite à la même longueur »

Par
Thomas S
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Si tout le monde, dont Flavio Cobolli, a insisté sur le fait que toute la pres­sion était sur les épaules d’Alexander Zverev avant la finale de Roland‐Garros entre l’Allemand et l’Italien, c’est bien ce dernier qui semble le plus tendu après l’issue de la première manche.

Sèchement battu 6 jeux à 1 en à peine 1h30 de jeu, Cobolli était stressé dès l’échauf­fe­ment, comme l’a suggéré Guy Forget, consul­tant pour France Télévision. 

« J’ai observé minu­tieu­se­ment son échauf­fe­ment et il n’a pas tapé deux balles de suite à la même longueur ; bande du filet, faute, une longue, une court, une moyenne. Contrairement à Zverev, qui était beau­coup plus régu­lier. Et quand vous commencez une finale comme ça avec un peu d’ap­pré­hen­sion, qu’est‐ce qu’il vous reste ? Vos sensa­tions. Et celles de Cobolli, dès le début, elles ont été mauvaises et dès le début il perd son service avec des fautes gros­sières. Donc début de partie catas­tro­phique pour lui. »

Publié le dimanche 7 juin 2026 à 16:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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