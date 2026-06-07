Si tout le monde, dont Flavio Cobolli, a insisté sur le fait que toute la pres­sion était sur les épaules d’Alexander Zverev avant la finale de Roland‐Garros entre l’Allemand et l’Italien, c’est bien ce dernier qui semble le plus tendu après l’issue de la première manche.

Sèchement battu 6 jeux à 1 en à peine 1h30 de jeu, Cobolli était stressé dès l’échauf­fe­ment, comme l’a suggéré Guy Forget, consul­tant pour France Télévision.

« J’ai observé minu­tieu­se­ment son échauf­fe­ment et il n’a pas tapé deux balles de suite à la même longueur ; bande du filet, faute, une longue, une court, une moyenne. Contrairement à Zverev, qui était beau­coup plus régu­lier. Et quand vous commencez une finale comme ça avec un peu d’ap­pré­hen­sion, qu’est‐ce qu’il vous reste ? Vos sensa­tions. Et celles de Cobolli, dès le début, elles ont été mauvaises et dès le début il perd son service avec des fautes gros­sières. Donc début de partie catas­tro­phique pour lui. »