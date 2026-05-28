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Guy Forget sur la défaite de Sinner : « Il donne une expli­ca­tion, qui est la sienne, mais on se dit qu’il y a autre chose derrière »

Par
Thomas S
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La défaite surprise et reten­tis­sante de Jannik Sinner dès le deuxième tour de Roland‐Garros fait logi­que­ment beau­coup réagir. 

Consultant pour France Télévision, Guy Forget a été invité à s’ex­primer sur les expli­ca­tions four­nies par le numéro 1 mondial lors de son passage en confé­rence de presse d’après match. 

Et si l’Italien a expliqué qu’il n’avait pas bien dormi et qu’il ne se sentait tout simple­ment pas bien dès le matin de la rencontre, l’an­cien joueur fran­çais a visi­ble­ment du mal à croire à cette version. 

« Il a peut‐être eu l’élé­gance de ne pas vouloir mini­miser la perfor­mance de son adver­saire mais enfin il était telle­ment à des années‐lumières du niveau qui était le sien d’ha­bi­tude et de son niveau en début de partie. On l’a vu beau­coup s’étirer, avec un petit problème au niveau de la hanche. Je veux, là, son expli­ca­tion c’est la sienne, celle qu’il veut donner mais je crois, tous autour de la table, on se dit qu’il y a autre chose derrière et on espère pour lui que ce ne sera pas très grave et qu’il pourra revenir sur les courts très bientôt », a déclaré Guy Forget sur la terrasse de France 2. 

Publié le jeudi 28 mai 2026 à 19:01

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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