La défaite surprise et reten­tis­sante de Jannik Sinner dès le deuxième tour de Roland‐Garros fait logi­que­ment beau­coup réagir.

Consultant pour France Télévision, Guy Forget a été invité à s’ex­primer sur les expli­ca­tions four­nies par le numéro 1 mondial lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

Et si l’Italien a expliqué qu’il n’avait pas bien dormi et qu’il ne se sentait tout simple­ment pas bien dès le matin de la rencontre, l’an­cien joueur fran­çais a visi­ble­ment du mal à croire à cette version.

« Il a peut‐être eu l’élé­gance de ne pas vouloir mini­miser la perfor­mance de son adver­saire mais enfin il était telle­ment à des années‐lumières du niveau qui était le sien d’ha­bi­tude et de son niveau en début de partie. On l’a vu beau­coup s’étirer, avec un petit problème au niveau de la hanche. Je veux, là, son expli­ca­tion c’est la sienne, celle qu’il veut donner mais je crois, tous autour de la table, on se dit qu’il y a autre chose derrière et on espère pour lui que ce ne sera pas très grave et qu’il pourra revenir sur les courts très bientôt », a déclaré Guy Forget sur la terrasse de France 2.