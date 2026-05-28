La défaite surprise et retentissante de Jannik Sinner dès le deuxième tour de Roland‐Garros fait logiquement beaucoup réagir.
Consultant pour France Télévision, Guy Forget a été invité à s’exprimer sur les explications fournies par le numéro 1 mondial lors de son passage en conférence de presse d’après match.
Et si l’Italien a expliqué qu’il n’avait pas bien dormi et qu’il ne se sentait tout simplement pas bien dès le matin de la rencontre, l’ancien joueur français a visiblement du mal à croire à cette version.
« Il a peut‐être eu l’élégance de ne pas vouloir minimiser la performance de son adversaire mais enfin il était tellement à des années‐lumières du niveau qui était le sien d’habitude et de son niveau en début de partie. On l’a vu beaucoup s’étirer, avec un petit problème au niveau de la hanche. Je veux, là, son explication c’est la sienne, celle qu’il veut donner mais je crois, tous autour de la table, on se dit qu’il y a autre chose derrière et on espère pour lui que ce ne sera pas très grave et qu’il pourra revenir sur les courts très bientôt », a déclaré Guy Forget sur la terrasse de France 2.
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 19:01