Invité à réagir au coup de gueule poussé par Henri Leconte concer­nant l’ab­sence consé­quente de spec­ta­teurs en loges de Roland‐Garros, sur le plateau de C à vous, Guy Forget a rejoint son homo­logue dans cette observation.

L’ancien direc­teur de Roland‐Garros avoue ne plus se recon­naître dans la nouvelle façon de consommer le tennis, très diffé­rente de celle de son époque.

🎾 « On consomme le sport d’une manière diffé­rente qu’avant. Quand j’étais gamin, on venait avec son sand­wich, on s’asseyait pendant 7 à 8 heures, toute la journée à Roland‐Garros. Aujourd’hui, on sélec­tionne quelle rencontre on va voir.«



« A vrai dire, aujourd’hui on consomme les spec­tacles, le sport de manière diffé­rente qu’au­pa­ra­vant. Moi quand j’étais gamin, on venait avec son sand­wich, sa bouteille d’eau, on s’as­seyait pendant sept à huit heures. On restait à Roland‐Garros toute la journée. Aujourd’hui, une fois qu’on a acheté son billet, cher pour certains qui sont dans les loges, on sélec­tionne. Ils vont se dire : ‘Bon ça je ne regarde pas, je vais venir voir Nadal, je vais venir voir Arthur Fils’. Et parfois effec­ti­ve­ment il y a des heures où les loges sont vides, et c’est vrai­ment problé­ma­tique aujourd’hui. Mais c’est dur de regarder les gens pendant sept à huit heures, en plein soleil avec 30 degrés aujourd’hui par exemple, on ne se voit pas rester sept heures à regarder du tennis à dode­liner de la tête… C’est pour ça que parfois certaines loges sont vides malheureusement. »