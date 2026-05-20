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Guy Forget sur Monfils : « Souvent, Gaël ne bouf­fait rien. Je ne captais pas. Et un jour, Gilles Simon me balance : ‘il a 25 saucis­sons, 4 paquets de gâteaux et deux bouteilles d’Orangina dans la chambre’ »

Par
Baptiste Mulatier
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Ayant annoncé depuis plusieurs mois qu’il mettrait un terme à sa carrière en fin de saison, Gaël Monfils prépare actuel­le­ment son dernier Roland‐Garros. 

À cette occa­sion, l’an­cien capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis, Guy Forget, a raconté quelques anec­dotes savou­reuses à Eurosport.

« Souvent, Gaël ne bouf­fait rien, juste deux morceaux de viande alors qu’avait tapé la balle 3–4 heures. Je ne captais pas. Et un jour, Gilles Simon me balance : ‘Gaël, il a 25 saucis­sons, 4 paquets de gâteaux et deux bouteilles d’Orangina dans la chambre. Et il s’est tout envoyé après le massage !’. D’autres fois, il s’est aussi barré manger au McDo juste derrière l’hôtel, sans que je le voie. Du Gaël, quoi… »

Publié le mercredi 20 mai 2026 à 17:23

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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