Ayant annoncé depuis plusieurs mois qu’il mettrait un terme à sa carrière en fin de saison, Gaël Monfils prépare actuel­le­ment son dernier Roland‐Garros.

À cette occa­sion, l’an­cien capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis, Guy Forget, a raconté quelques anec­dotes savou­reuses à Eurosport.

« Souvent, Gaël ne bouf­fait rien, juste deux morceaux de viande alors qu’avait tapé la balle 3–4 heures. Je ne captais pas. Et un jour, Gilles Simon me balance : ‘Gaël, il a 25 saucis­sons, 4 paquets de gâteaux et deux bouteilles d’Orangina dans la chambre. Et il s’est tout envoyé après le massage !’. D’autres fois, il s’est aussi barré manger au McDo juste derrière l’hôtel, sans que je le voie. Du Gaël, quoi… »