Ayant annoncé depuis plusieurs mois qu’il mettrait un terme à sa carrière en fin de saison, Gaël Monfils prépare actuellement son dernier Roland‐Garros.
À cette occasion, l’ancien capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis, Guy Forget, a raconté quelques anecdotes savoureuses à Eurosport.
« Souvent, Gaël ne bouffait rien, juste deux morceaux de viande alors qu’avait tapé la balle 3–4 heures. Je ne captais pas. Et un jour, Gilles Simon me balance : ‘Gaël, il a 25 saucissons, 4 paquets de gâteaux et deux bouteilles d’Orangina dans la chambre. Et il s’est tout envoyé après le massage !’. D’autres fois, il s’est aussi barré manger au McDo juste derrière l’hôtel, sans que je le voie. Du Gaël, quoi… »
Publié le mercredi 20 mai 2026 à 17:23