« Je ne me sens pas en sécu­rité », aurait lâché, selon France Télévisions, Holger Rune lors de son match contre le Français Quentin Halys au troi­sième tour de Roland‐Garros, avant de demander à ce qu’un spec­ta­teur en bord de court soit viré des tribunes du court Philippe‐Chatrier.

Après avoir perdu la troi­sième manche (4−6, 6–2, 5–7), 10e mondial aurait même refusé de reprendre le jeu, jusqu’à ce que le prétendu « pertur­ba­teur » décide de lui‐même de quitter le stade.

Sur la terrasse de France Télévisions, l’an­cien direc­teur de Roland‐Garros, Guy Forget, s’est amusé de la situation.

« On voit les images au ralenti, ça n’a pas l’air trop méchant quand même (sourire). Il était proba­ble­ment tendu et fébrile. Ça on peut le conce­voir, on l’a tous été. Mais au vu des images, ce n’est pas une agres­sion physique qu’il a subie, Holger Rune. C’est plutôt les coups de boutoirs de Quentin Halys qui l’ont frustré qu’autre chose (sourire). »