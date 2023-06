Consultant pour Amazon Prime durant toute la quin­zaine et commen­ta­teur de la session de nuit ce lundi entre Alexander Zverev et Grigor Dimitrov, l’an­cien direc­teur de Roland‐Garros, Guy Forget, inter­rogé sur le duel tant attendu entre Carlos Alcaraz et Stefanos Tsitsipas ce mardi soir, s’est étonné des récentes décla­ra­tions du Grec concer­nant le numéro 1 mondial.

Selon lui, Stefanos ne devrait pas montrer autant de respect envers un adver­saire qu’il n’a encore jamais battu après quatre confrontations.

« Il faut que Tsitsipas fasse le match parfait déjà. Après il ne faut pas que la notion de respect soit trop impor­tante car cela fait plusieurs décla­ra­tions que j’en­tends de sa part sur Alcaraz : ‘Il est incroyable, il est bon au tennis, il est fort, il me pousse à me trans­cender, grâce à lui, je vais progresser…’. C’est comme s’il jouait face à Rafael Nadal. Non, ce n’est pas Rafael Nadal, c’est un joueur qui est plus jeune que toi et j’es­père qu’il va rentrer dans ce match avec cette menta­lité de se dire : ‘Ce coup‐ci, il va prendre un bull­dozer dans la figure, je suis plus grand, je vais servir fort…’. Donc cette notion de respect, je la trouve un peu éton­nante. Quand Connors jouait contre McEnroe, ce n’était pas très éloquent lors­qu’ils parlaient l’un de l’autre. »