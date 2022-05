Le journal l’Equipe ce matin a demandé à plusieurs ex‐joueurs de s’ex­primer au sujet du duel Nadal‐Djokovic. Parmi ces témoi­gnages, celui de Tommy Haas détonne car l’an­cien joueur alle­mand exprime une idée assez origi­nale et pas dénoué de sens d’au­tant qu’elle était effec­tive il y a quelques temps.

« C’est un quart de finale phéno­ménal, le match qu’on atten­dait tous. Difficile de dire qui est favori. Bien sûr c’est toujours dur d’af­fronter Rafa ici, avec ses treize titres, un truc de dingue. Mais le système de têtes de série mérite d’être revu. On devrait faire comme à Wimbledon. Quand tu as un gars qui domine à ce point le tournoi, le voir affronter le numéro 1 mondial dès les quarts de finale, je trouve ça trop tôt et pas très juste »