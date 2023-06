La joueuse brési­lienne a prouvé face à Ons Jabeur qu’elle avait un sacré tempé­ra­ment. Pour être prête avant ce quart de finale, elle s’est inspirée d’un certain Djokovic comme elle l’a confié en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion en demi‐finales.

« Comme je l’ai dit après ma dernière victoire, j’étais très tendue quand j’ai joué contre Sorribes Tormo (en huitièmes de finale, ndlr). La veille, mon entraî­neur m’avait donné une inter­view de Novak qui disait qu’il ressen­tait la pres­sion et la nervo­sité. Je me suis dit : si Djokovic et Rafa ressentent cette pres­sion, pour­quoi ce ne serait pas mon cas ? Il faut accepter et rester humble et ne pas se battre contre ces émotions‐là. Cet état d’es­prit me fait me dire que je suis une personne normale, un être humain. Il faut que je travaille encore plus dur pour dépasser ces moments. Et effec­ti­ve­ment, cela m’a aidée à avoir un état d’es­prit différent. »