Malgré sa lourde défaite face à Iga Swiatek (6-1, 6-2), Simona Halep s’est montrée très positive en conférence de presse.

« Ce fut une année fantastique avec des moments difficiles mais nous les avons tous vécus. Je ne vais pas me pourrir la vie pour cette défaite. Ça arrive ces moments difficiles, j’ai l’habitude. Au cours de ma carrière, cela m’est arrivé. Je vais manger un peu de chocolat et je me sentirai mieux demain », a lâché la numéro 2 mondiale.

Elle a souligné la supériorité de son adversaire : « Je n’ai pas réussi à sortir mes coups parce qu’elle dominait pleinement le match. Elle était complètement agressive ».