Grande favorite pour la victoire finale, Simona Halep a balayé Amanda Anisimova (6-0, 6-1) au troisième tour. Peut-être une manière de se venger de la dernière édition où la Roumaine avait chuté face à la jeune américaine en quarts de finale. Interrogée suite à cette démonstration, la numéro 2 mondiale ne s’est cachée, elle est en pleine forme et prête à aller chercher son deuxième Roland Garros après 2018.

« J’ai passé beaucoup de temps à la maison et je me suis entraînée uniquement sur la terre battue pendant 5 ou 6 mois. Je suis en pleine confiance. Il n’y a rien de secret là-dedans, ce n’est pas une clé à un mystère. Je me sens bien, détendue et en pleine forme. Physiquement, je me sens bien. Si mes jambes sont fortes, je peux jouer un très bon tennis ».