Du jamais vu depuis le début de l’ère Open en 1968. Après la défaite de Richard Gasquet contre Rafael Nadal jeudi soir, il n’y a plus un seul joueur fran­çais, hommes et femmes confondus, avant le 3e tour de Roland‐Garros. Invité dans l’Heure des Pros, présenté par Pascal Praud sur CNEWS, Cyril Hanouna a réagi à l’énorme contre‐performance des Bleus. Le présen­ta­teur de TPMP, passionné de tennis et ami de plusieurs joueurs, a un avis bien tranché sur la question.

« Je ne suis pas DTN (Directeur tech­nique national) mais je pense qu’en France, les joueurs n’ont pas la même culture que les espa­gnols, les suisses. Un joueur de tennis fran­çais quand il est entre la 20e et la 40e place mondiale il est très heureux car il gagne très bien sa vie, il fait le le tour du monde. Il va gagner 10 et 15 millions de dollars dans sa carrière. Donc il est tran­quille et déjà content. Ils se disent si on fait 2e ou 3e tour on va prendre notre Prize Money, nos 120 000 euros. Ils sont pas dans la même culture. Ils travaillent pas assez, pour­tant ils ont du talent. Gaël c’est un super pote à moi il a du talent. Pouille aussi. Ce sont des amours mais ils ont pas la même culture. Je suis pote avec Wawrinka, dans sa tête c’est un monstre. Il lâche rien et ça se joue là. Monfils il a fait une belle carrière c’est une star dans son équipe au sein de la fédé­ra­tion. Ils se disent ça va on est tran­quille. Gaël il aurait pu gagner Roland, le public l’adore », a regretté Cyril Hanouna.