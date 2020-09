Rafael Nadal, toujours favori à Roland-Garros, n’a néanmoins jamais semblé aussi « prenable » que cette année. Le changement de balles, la fraicheur ou encore le manque de compétition pourraient jouer en sa défaveur.

Chris Evert, 7 fois victorieuse du Grand Chelem parisien, a donné son point de vue pour Punto de Break.

« De mon point de vue, Nadal n’est pas autant un favori que les années précédentes, mais il est toujours le favori numéro un pour moi et pour toute personne intelligente », a lâché l’Américaine.

Mais l’écart entre Rafa et les autres est plus infime que ces dernières années selon elle. « Cette édition de Roland Garros est très différente des précédentes. Nadal n’a pas disputé beaucoup de matches, mais honnêtement, je ne pense pas que la défaite contre Schwartzman lui fera perdre confiance. Au contraire, je pense que cela l’aidera à mieux se préparer. Il n’était pas à son meilleur niveau, mais c’est très compréhensible quand on joue contre quelqu’un avec un rythme plus compétitif. Nadal avant de se rendre à Paris joue normalement au moins trois tournois préparatoires et cette année il n’en a fait qu’un. Comme je l’ai déjà dit, il est toujours le favori, mais la distance avec les autres n’est pas aussi grande qu’avant. Nadal a besoin que tout se passe bien. S’il fait froid un jour, il pleut le lendemain, il fait chaud plus tard… tous ces ajustements vont lui compliquer la tâche. Nous devrons être attentifs à ce qu’il fait. »