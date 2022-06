Certes, Rafael Nadal s’est procuré deux balles de set à 5–4. Mais Alexander Zverev a multi­plié les erreurs alors qu’il servait pour mener 5–3 avec des balles neuves. Il a ensuite eu quatre occa­sions de conclure, de suite, dans le tie‐break. Rafa s’en est sorti mira­cu­leu­se­ment avec une défense épous­tou­flante. Justine Henin n’en reve­nait pas du scénario sur le plateau de France TV à la fin de la manche, fina­le­ment remportée 7–6[8] par l’Espagnol.

« Même nous, on est fatigué et tendu après cette manche. Zverev doit gagner ce set. On est tous d’accord pour dire que Zverev est au‐dessus tennis­ti­que­ment. On sent Rafael Nadal qui souffre. Avec les condi­tions et l’humidité, on sent qu’il a du mal à faire gicler la balle, son lift prend moins. Les amor­ties ont été payantes pour lui et l’ont sauvé dans un moment impor­tant. Mais Zverev doit le gagner 10 fois ce set ! »