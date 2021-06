Justine Henin surnage lors de ce Roland‐Garros sur la fameuse terrasse de France Télévision et elle n’hé­site pas à dire ce qu’elle pense. « On s’est un peu emballé concer­nant Gaël après son premier tour. Je trouve qu’il a fait preuve d’un excès de confiance quand il a pris le dessus dans le 3ème set. En Grand Chelem, il n’y a pas de match facile et on ne peut pas lâcher un set comme il l’a fait au début de ce duel. Au final, cette défaite n’est pas une grande surprise. Je pense d’ailleurs que Gaël n’était pas prêt physi­que­ment égale­ment, et même face à un joueur comme Ymer, cela ne passe pas », a expliqué l’ex‐championne belge.

Une analyse lucide et qui ne cherche pas d’ex­cuses à la « Monf ».