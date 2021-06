Sur le plateau de France Télévision, Justine Henin n’a pas été vrai­ment tendre avec Benoit Paire : « Si cela n’a aucun sens de jouer sans public, qu’il laisse la place aux jeunes qui ont plus envie. On sent qu’il a besoin de provo­quer pour être bien certain que le public l’aime. Quand on tient des propos comme cela, c’est normal d’être critiqué. Aujourd’hui il doit se passer beau­coup de choses dans sa tête. On espère que cela le fera grandir encore plus » a expliqué Justine dont les analyses tech­niques toujours très précises relèvent le niveau sur le service public. Pour Benoit, c’est diffi­cile d’être dur après sa défaite car il a vrai­ment donné tout ce qu’il avait face à un joueur qui est en forme depuis que la saison sur terre a débuté.