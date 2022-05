Au bord du gouffre contre Albert Ramos Vinolas, Carlos Alcaraz a remis les pendules à l’heure contre Sebastian Korda ce vendredi soir, le seul joueur à l’avoir battu cette saison sur terre battue (à Monte‐Carlo). Sur le plateau d’Eurosport UK, Tim Henman a été dithy­ram­bique sur la perfor­mance du jeune espagnol.

« J’ai trouvé sa perfor­mance abso­lu­ment incroyable. Korda n’a pas joué aussi bien qu’il l’au­rait voulu mais tout le mérite revient à Alcaraz. Il y a eu des moments où vous regar­diez un échange et vous pensiez que Korda avait le dessus, et puis Alcaraz est capable de trans­former la défense en attaque en un clin d’œil. Il a détruit Korda. On peut regarder dans tous les domaines. Son service, la puis­sance du fond du court. Et le service et la volée. C’était une perfor­mance complète. Alcaraz était bien trop bon ce soir », a constaté l’ex‐numéro 4 mondial.