Au micro d’Eurosport, Tim Henman semble avoir parfai­te­ment résumé ce que beau­coup de fans de tennis et obser­va­teurs ont ressenti en obser­vant la démons­tra­tion de Carlos Alcaraz contre Stefanos Tsitsipas en quarts de finale de Grand Chelem.

« Je pense que parfois, quand on voit ces grands joueurs dans les premiers tours des tour­nois du Grand Chelem, oui, il peut y avoir un grand fossé en termes de niveau et qualité. Mais Tsitsipas est 5e mondial, il a gagné des Masters 1000, on parle de lui comme d’un poten­tiel vain­queur de Grand Chelem. Et pendant deux sets et demi, c’était presque embar­ras­sant de voir à quel point Alcaraz faisait passer Tsitsipas pour un joueur lambda. Tsitsipas cher­chait à mettre en œuvre son plan de jeu, mais il n’en avait pas le droit – il n’y avait tout simple­ment aucun domaine du jeu d’Alcaraz qu’il pouvait atta­quer », a souligné l’ex‐numéro 4 mondial.