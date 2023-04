Dans un long post sur son compte Facebook, l’an­cien joueur trico­lore s’in­quiète au sujet de Rafael Nadal. Ce gaucher au grand coeur a visi­ble­ment peur de ne plus voir Rafa sur un court prochai­ne­ment et il nous incite donc à ouvrir grand les yeux et presque a déjà lui rendre hommage. Il finit sa lettre ouverte en nous implo­rant de profiter du moment.

« Admirons certai­ne­ment une dernière fois cette personne extra­or­di­naire » explique Riton.





Espérons que tout cela ne soit qu’une prédic­tion et que « notre » Rafa sera fin prêt pour Roland‐Garros et quelques étapes supplémentaires.