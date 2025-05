Consultant pour RTL, Henri Leconte a poussé un vrai coup de gueule concer­nant les tradi­tion­nelles loges qui restent vides alors même qu’une trico­lore était sur le court en début de journée. Ce problème qui est récur­rent est une spéci­fi­cité de Roland‐Garros car ce n’est pas le cas dans les autres tour­nois du Grand Chelem.

« Ce matin, il n’y avait personne dans les loges, ils étaient juste entrain de penser à autre chose que le tennis. Ils critiquent que l’on a pas de résultat dans le tennis féminin et pour une fois que l’on a une de nos joueuses sur le court, il n’y a personne pour l’en­cou­rager. Je demande qu’il y ait une réflexion sur ce système de loges. Alors cela peut coûter de l’argent mais ce n’est pas grave. On peut mettre les loges plus hauts et les fans en bas qui seront heureux d’être là. On a pas ce problème à Wimbledon, ni à l’Open d’Australie, ni à l’US Open. Mettez les passionnés au bord du court, je l’ai vécu avec les Jeux Olympiques c’était exceptionnel. »