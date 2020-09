Alexander Zverev est un joueur très particulier. Parfois nonchalant et passif, il est capable de se transformer en un attaquant redoutable et redouté. C’est une nouvelle fois ce qui s’est passé face à un très combattif Pierre-Hugues Herbert au deuxième tour. Alternant le mauvais et le très bon, l’Allemand s’est compliqué la tâche mais a fini par s’imposer en cinq manches et presque 4 heures de jeu : 2-6, 6-4, 7-6(5), 4-6, 6-4. S’il veut rejoindre les huitièmes de finale sur ces Internationaux de France, il devra faire preuve d’une bien meilleure constance face au redoutable italien Marco Cecchinato.