Pierre-Hugues Herbert est un homme heureux. Nouveau papa depuis quelques jours, P2H s’est imposé sans trembler au premier tour de Roland Garros malgré une préparation spéciale : « C’est certain que sur la préparation, je sens que c’est différent. Déjà, je suis sur un petit nuage en dehors des courts et puis ça été terrible de les quitter pour venir ici. Je suis hyper fier d’être père, de partager cette aventure avec Julia (ndlr : sa fiancée), ça m’a permis d’être un peu plus détendu alors que je suis censé arriver avec moins de repère que les autres. Raison de plus pour dire que je suis fier de ma première victoire en tant que papa. Ma fiancée est en train de faire le travail toute seule alors je la récompense avec une petite victoire », a déclaré le 78e mondial qui affrontera Alexander Zverev au deuxième tour.