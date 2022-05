Sans wild‐card et 168e mondial actuel­le­ment, Pierre‐Hugues Herbert a été contraint de passer par la case quali­fi­ca­tions à Roland‐Garros. Une première pour lui depuis 2015. Et cela ne s’est pas bien passé puis­qu’il a été éliminé dès le 1er tour par l’Argentin Thiago Tirante (6–4, 1–6, 6–2). P2H était forcé­ment frustré après son match.

« Toutes les défaites à Roland Garros, elles ne sont pas faciles. On a toujours envie de faire mieux. Ça faisait cinq ou six ans que j’étais dans le tableau, j’ai vécu des émotions extra­or­di­naires à Roland Garros, je suis quel­qu’un d’ex­trê­me­ment chan­ceux pendant ma carrière ! Là, perdre en qualifs, le lundi, ce n’est pas facile à accepter. Mais c’est comme ça, j’ai joué un joueur qui a mérité sa victoire, un très bon joueur de terre battue. Le 14, c’est un court qui rebondit extrê­me­ment, il a su utiliser ses effets à merveille, notam­ment son service et son coup droit. Je n’ai pas su être meilleur que ça », a regretté le Français qui tentera de remporter avec Nicolas Mahut un troi­sième Roland‐Garros en double.