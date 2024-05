En confé­rence de presse après sa victoire au premier tour de Roland‐Garros contre Daniel Evans (6−4, 6–4, 6–4), Holger Rune s’est exprimé sur le forme actuelle de Novak Djokovic et son niveau sur terre battue.

« Je pense que si Rafa n’avait pas été pas là, Novak aurait été le meilleur joueur sur terre battue. Il a gagné trois fois Roland‐Garros, ce qui est extra­or­di­naire. Il a fait des tonnes de finales contre Rafa. Je pense qu’il lui faut un peu plus de temps pour atteindre son meilleur niveau sur la terre battue que sur les autres surfaces, mais c’est un cham­pion et il trouve toujours son meilleur niveau quand il le faut. Honnêtement, il faut toujours compter sur lui. Je ne serais pas surpris qu’il retrouve son niveau ici. Quand ça compte le plus, il est toujours là. »