Malmené notam­ment dans le super tie break où il est mené 5 points à 0, Holger Rune a su rester calme pour fina­le­ment l’emporter. La clé de sa réus­site a été tout simplemen tde se souvenir d’un match de Roger Federer.

« Je ne sais pas. Bien entendu, je n’ai pas bien commencé ce tie‐break, mais j’ai décon­necté mon cerveau, j’ai essayé de me concen­trer sur mes coups, de bien toucher la balle. J’ai bien retourné à 0–5, j’ai regagné confiance et puis, tout à coup, j’ai pensé au match de Roger contre Tennys Sandgren à l’Open d’Australie lorsqu’il avait remporté son match en 5 sets au tie‐break aussi, alors que Sandgren avait eu beau­coup d’oc­ca­sions. J’ai donc pensé à ce match. Vous savez, Roger est toujours très détendu quand il joue, je me suis dit : essaie d’être détendu toi aussi. C’est là que j’ai commencé à mieux jouer mes coups, à retrouver plus de liberté, à faire des passings incroyables le long de la ligne aux moments cruciaux. Je suis heureux d’avoir continué à me battre »