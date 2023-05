Le joueur danois s’est confié au quoti­dien d’outre manche, The Guardian.

Comme à son habi­tude, Holger parle avec sincé­rité et passion. Et quand on le ques­tionne sur son jeu, il s’ex­prime avec authenticité.

« Chaque joueur joue diffé­rem­ment et cela fait partie du jeu. Si tout le monde était pareil, ce serait un peu ennuyeux, alors j’aime la variété. Je pense qu’au­jourd’hui, tous les joueurs sont très puis­sants depuis la ligne de fond et ils y restent souvent long­temps. Je pense que mélanger, varier les styles de jeu est donc très effi­cace aujourd’hui » a expliqué Rune qui est l’un des outsi­ders pour le titre à Roland‐Garros.