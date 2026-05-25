Gaël Monfils a bien failli nous refaire sa spéciale : la fameuse remontada après avoir été mené deux sets à zéro.
Mais malgré une belle tentative face à un Hugo Gaston inconstant et gêné physiquement, « La Monf » n’avait tout simplement pas les armes, tennistiques, physiques et mentales pour embraser une fois de plus le Philippe Chatrier.
Battu par son jeune compatriote, 14 ans plus jeune que lui, au terme d’un match sans saveur et particulièrement décousu, Gaël Monfils dit donc au revoir à Roland‐Garros en encaissant un sévère 6–0 dans le cinquième set : 6–2, 6–3, 3–6, 2–6, 6–0, après 3h20 d’une belle purge, ne nous mentons pas.
🥺 C’EST FINI !— Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 25, 2026
Gaël Monfils craque dans le dernier set face à Hugo Gaston et fait ses adieux à Roland‐Garros 💔#RolandGarros pic.twitter.com/o2rAWtLsv0
Mais l’important est ailleurs puisqu’un monstre du tennis quitte la grande scène du tennis français, finalement peut‐être un peu à son image, dans la célébration et le show mais avec un petit goût de gâchis dans la bouche.
Publié le lundi 25 mai 2026 à 23:58