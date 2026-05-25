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Hugo Gaston gâche la fête de Gaël Monfils après un match très particulier

Par
Thomas S
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Gaël Monfils a bien failli nous refaire sa spéciale : la fameuse remon­tada après avoir été mené deux sets à zéro. 

Mais malgré une belle tenta­tive face à un Hugo Gaston incons­tant et gêné physi­que­ment, « La Monf » n’avait tout simple­ment pas les armes, tennis­tiques, physiques et mentales pour embraser une fois de plus le Philippe Chatrier.

Battu par son jeune compa­triote, 14 ans plus jeune que lui, au terme d’un match sans saveur et parti­cu­liè­re­ment décousu, Gaël Monfils dit donc au revoir à Roland‐Garros en encais­sant un sévère 6–0 dans le cinquième set : 6–2, 6–3, 3–6, 2–6, 6–0, après 3h20 d’une belle purge, ne nous mentons pas. 

Mais l’im­por­tant est ailleurs puis­qu’un monstre du tennis quitte la grande scène du tennis fran­çais, fina­le­ment peut‐être un peu à son image, dans la célé­bra­tion et le show mais avec un petit goût de gâchis dans la bouche. 

Publié le lundi 25 mai 2026 à 23:58

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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