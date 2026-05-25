Gaël Monfils a bien failli nous refaire sa spéciale : la fameuse remon­tada après avoir été mené deux sets à zéro.

Mais malgré une belle tenta­tive face à un Hugo Gaston incons­tant et gêné physi­que­ment, « La Monf » n’avait tout simple­ment pas les armes, tennis­tiques, physiques et mentales pour embraser une fois de plus le Philippe Chatrier.

Battu par son jeune compa­triote, 14 ans plus jeune que lui, au terme d’un match sans saveur et parti­cu­liè­re­ment décousu, Gaël Monfils dit donc au revoir à Roland‐Garros en encais­sant un sévère 6–0 dans le cinquième set : 6–2, 6–3, 3–6, 2–6, 6–0, après 3h20 d’une belle purge, ne nous mentons pas.

🥺 C’EST FINI !



Gaël Monfils craque dans le dernier set face à Hugo Gaston et fait ses adieux à Roland‐Garros 💔#RolandGarros pic.twitter.com/o2rAWtLsv0 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 25, 2026

Mais l’im­por­tant est ailleurs puis­qu’un monstre du tennis quitte la grande scène du tennis fran­çais, fina­le­ment peut‐être un peu à son image, dans la célé­bra­tion et le show mais avec un petit goût de gâchis dans la bouche.