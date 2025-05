À quelques jours du lance­ment du tableau final de Roland‐Garros (du 25 mai au 8 juin), Hugo Gaston a accepté de se livrer dans un entre­tien accordé à Eurosport. Si le joueur Tricolore se montre motivé à l’idée de revivre des sensa­tions comme lors de son Roland 2020, il déclare pour autant ne pas suivre une seule seconde le circuit tennis en dehors de ses heures de travail.

« Honnêtement, je ne regarde pas du tout le tennis. S’il y a un Alcaraz‐Sinner, finale de Roland, et qu’il y a Paris‐Arsenal en même temps, je vais regarder le foot­ball. On pratique telle­ment ce sport depuis des années, tout au long de la journée qu’on a envie de couper quand on n’y est pas. Quand j’étais petit, je regar­dais un nombre incal­cu­lable de vidéos de tennis. Je jouais contre le mur chez mes parents, je les saou­lais. Je suis un grand passionné. Mais main­te­nant que je suis profes­sionnel, je profite de chaque moment quand je ne suis pas sur le terrain pour aussi penser à autre chose. »