Hugo Gaston était logi­que­ment très ému et embar­rassé au moment de s’ex­primer devant le court Philippe Chatrier quelque secondes après avoir battu en cinq sets Gaël Monfils au premier tour de Roland‐Garros ce lundi soir.

Il faut dire que mettre fin à la carrière d’une légende du tennis fran­çais comme « La Monf » à Roland‐Garros n’a rien d’anodin, d’au­tant lors­qu’on est un joueur fran­çais. Du coup, Hugo, avec beau­coup de timi­dité et d’hu­mi­lité, a tenu à s’ex­cuser pour avoir fina­le­ment un peu gâché la fête.

🗣 Hugo Gaston : « Il y a de la joie, forcé­ment, mais il y beau­coup plus de tris­tesse. »



👏 Les jolis mots du Français envers Gaël Monfils.#RolandGarros pic.twitter.com/lfSQcZBtg2 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 25, 2026

« C’est très dur d’aborder un match pareil. Là, tout de suite, c’est très bizarre, il y a beau­coup d’émo­tions. Il y a de la joie, forcé­ment, mais je pense qu’il y a beau­coup plus de tris­tesse. Bon, Gaël, je suis vrai­ment désolé pour toi… Je voulais te féli­citer et te remer­cier pour tout ce que tu as fait, pour ta carrière incroyable, c’est mons­trueux. Je tien égale­ment à féli­citer toute ton équipe et ta famille. C’(est toujours de chiant de jouer des Français, encore plus Gaël, donc merci pour le soutien et le respect. »