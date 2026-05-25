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Hugo Gaston ne sait plus où se mettre après sa victoire contre Monfils au 1er tour : « Bon, Gaël, je suis vrai­ment désolé pour toi »

Par
Thomas S
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Hugo Gaston était logi­que­ment très ému et embar­rassé au moment de s’ex­primer devant le court Philippe Chatrier quelque secondes après avoir battu en cinq sets Gaël Monfils au premier tour de Roland‐Garros ce lundi soir.

Il faut dire que mettre fin à la carrière d’une légende du tennis fran­çais comme « La Monf » à Roland‐Garros n’a rien d’anodin, d’au­tant lors­qu’on est un joueur fran­çais. Du coup, Hugo, avec beau­coup de timi­dité et d’hu­mi­lité, a tenu à s’ex­cuser pour avoir fina­le­ment un peu gâché la fête. 

« C’est très dur d’aborder un match pareil. Là, tout de suite, c’est très bizarre, il y a beau­coup d’émo­tions. Il y a de la joie, forcé­ment, mais je pense qu’il y a beau­coup plus de tris­tesse. Bon, Gaël, je suis vrai­ment désolé pour toi… Je voulais te féli­citer et te remer­cier pour tout ce que tu as fait, pour ta carrière incroyable, c’est mons­trueux. Je tien égale­ment à féli­citer toute ton équipe et ta famille. C’(est toujours de chiant de jouer des Français, encore plus Gaël, donc merci pour le soutien et le respect. »

Publié le mardi 26 mai 2026 à 00:24

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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