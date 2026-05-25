Hugo Gaston était logiquement très ému et embarrassé au moment de s’exprimer devant le court Philippe Chatrier quelque secondes après avoir battu en cinq sets Gaël Monfils au premier tour de Roland‐Garros ce lundi soir.
Il faut dire que mettre fin à la carrière d’une légende du tennis français comme « La Monf » à Roland‐Garros n’a rien d’anodin, d’autant lorsqu’on est un joueur français. Du coup, Hugo, avec beaucoup de timidité et d’humilité, a tenu à s’excuser pour avoir finalement un peu gâché la fête.
🗣 Hugo Gaston : « Il y a de la joie, forcément, mais il y beaucoup plus de tristesse. »— Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 25, 2026
👏 Les jolis mots du Français envers Gaël Monfils.#RolandGarros pic.twitter.com/lfSQcZBtg2
« C’est très dur d’aborder un match pareil. Là, tout de suite, c’est très bizarre, il y a beaucoup d’émotions. Il y a de la joie, forcément, mais je pense qu’il y a beaucoup plus de tristesse. Bon, Gaël, je suis vraiment désolé pour toi… Je voulais te féliciter et te remercier pour tout ce que tu as fait, pour ta carrière incroyable, c’est monstrueux. Je tien également à féliciter toute ton équipe et ta famille. C’(est toujours de chiant de jouer des Français, encore plus Gaël, donc merci pour le soutien et le respect. »
Publié le mardi 26 mai 2026 à 00:24