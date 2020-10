Hugo Gaston est fantastique. Opposé au double finaliste en titre Dominic Thiem, le Français et 239e mondial s’est emparé du troisième set grâce à une filière qui dérange énormément l’Autrichien. Gaston use et abuse des amorties mais cela paie et il s’offre maintenant le droit de rêver devant un Philippe Chatrier survolté malgré la restriction de spectateurs.