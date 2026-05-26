On ne peut pas dire que le niveau de tennis proposé par Monfils et Gaston a été au rendez‐vous.
Ce duel que l’on peut caractériser de bizarre nous rappelle qu’il arrive qu’un match entre des Français peut être plus qu’étrange.
S’il a duré 5 manches, on est pas certain qu’il méritait d’aller aussi loin dans cette nuit quasi estivale.
On insistera quand même sur un point, celui des amorties et des coups en toucher proposés par le Toulousain. Cette patte gauche est un doux plaisir dans ce monde de brutes et Hugo en abuse souvent au bon moment. il reste que sa position a été difficile tout le match comme il l’a confié en conférence de presse.
« Comme je l’ai dit, c’est un sentiment assez bizarre quand, à la fin ou même au début ou milieu du troisième, où les gens hurlaient « Gaël », j’avais presque envie de crier avec eux. Gaël, pour moi, c’est une idole. Quand je regardais les matchs à la télé étant petit, j’étais fan de lui, j’adore son côté showman, j’adore la personne, parce que c’est un mec ultra bienveillant sur tous les tournois auxquels j’ai participé. Il a toujours été disponible, bienveillant avec mon équipe, avec moi ; il essayait de donner des conseils. Il a toujours été disponible pour nous, les jeunes. C’est un super mec et évidemment je m’attendais, en rentrant sur le terrain, que le public allait plus le supporter, mais cela s’est fait dans le respect et la bonne ambiance. Donc c’est cool »
Publié le mardi 26 mai 2026 à 08:42