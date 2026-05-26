On ne peut pas dire que le niveau de tennis proposé par Monfils et Gaston a été au rendez‐vous.

Ce duel que l’on peut carac­té­riser de bizarre nous rappelle qu’il arrive qu’un match entre des Français peut être plus qu’étrange.

S’il a duré 5 manches, on est pas certain qu’il méri­tait d’aller aussi loin dans cette nuit quasi estivale.

On insis­tera quand même sur un point, celui des amor­ties et des coups en toucher proposés par le Toulousain. Cette patte gauche est un doux plaisir dans ce monde de brutes et Hugo en abuse souvent au bon moment. il reste que sa posi­tion a été diffi­cile tout le match comme il l’a confié en confé­rence de presse.

« Comme je l’ai dit, c’est un senti­ment assez bizarre quand, à la fin ou même au début ou milieu du troi­sième, où les gens hurlaient « Gaël », j’avais presque envie de crier avec eux. Gaël, pour moi, c’est une idole. Quand je regar­dais les matchs à la télé étant petit, j’étais fan de lui, j’adore son côté showman, j’adore la personne, parce que c’est un mec ultra bien­veillant sur tous les tour­nois auxquels j’ai parti­cipé. Il a toujours été dispo­nible, bien­veillant avec mon équipe, avec moi ; il essayait de donner des conseils. Il a toujours été dispo­nible pour nous, les jeunes. C’est un super mec et évidem­ment je m’at­ten­dais, en rentrant sur le terrain, que le public allait plus le supporter, mais cela s’est fait dans le respect et la bonne ambiance. Donc c’est cool »



